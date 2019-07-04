منتخب كينيا يغادر القاهرة عقب خروجه من كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
غادر القاهرة يوم الأربعاء، منتخب كينيا، عائدا إلى بلاده عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.
وكان في وداع المنتخب الطيار أحمد جنينه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة.
وودع المنتخب الكيني الذي لعب لصالح المجموعة الثالثة البطولة بعدما احتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حصدها بالفوز على تنزانيا (3-2 )بالجولة الثانية، بينما خسر أمام السنغال( 3/0 ) بالجولة الثالثة وأمام الجزائر (2 - 0) بالجولة الأولى.
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