منتخب ناميبيا يغادر القاهرة بعد توديعه ببطولة الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، منتخب ناميبيا، بعد خروجه من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية.

شارك منتخب ناميبيا في المجموعة الرابعة وتزيّل جدول الترتيب بدون نقاط، خلف منتخب المغرب صاحب العلامة الكاملة (9 نقاط)، وكوت ديفوار بـ 6 نقاط، وجنوب أفريقيا بـ 3 نقاط.

وحرص الطيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، على توديع منتخب ناميبيا داخل صالة 4 المخصصة للبطولة.

كما قام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بانهاء إجراءات سفر منتخب ناميبيا من مبنى الركاب رقم 2 على الخطوط الإماراتية رحلة رقم Ek924 المتجهة إلى دبي.