كاف: صلب كالحائط.. انحنوا أمام "الأفضل" محمد الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني: اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب ليكون أفضل حارس في دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا. وقال الاتحاد الإفريقي في وصفه لمحمد الشناوي بتغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء: "صلب كالحائط الخرساني.. انحنوا أمام محمد الشناوي." واختار الاتحاد الإفريقي محمد الشناوي ليكون أفضل حارس مرمى وذلك بالإضافة إلى اختيار حارسًا للتشكيل المثالي في مرحلة دور المجموعات. وحافظ الشناوي على نظافة الشباك في بطولة أمم إفريقيا بدور المجموعات خلال 3 مباريات لعبها أمام زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، وأوغندا.

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