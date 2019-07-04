شاهد.. مباراة تشيلي وبيرو في نصف نهائي كوبا أمريكا

تقدم "الوفد"، خدمة البث المباشر لمباراة تشيلي وبيرو، التي ستقام في تمام الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب غريميو أرينا، ضمن نصف نهائي كوبا أمريكا. موعد مباراة تشيلى وبيرو في كوبا أمريكا تقام مباراة تشيلى وبيرو بكوبا أمريكا في تمام الساعة الثانية والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي Advertisements القنوات الناقلة لمباراة تشيلي وبيرو تذاع مباراة تشيلي وبيرو بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت ماكس المشفرة، وتأهل تشيلى إلى الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا عقب الفوز على كولومبيا ، بركلات الجزء الترجيحية فى الدورال8. بينما تأهلت بيرو إلى هذه المرحلة ، بعد تغلبها علي الأورواجوى بركلات الجزاء. وسيواجه الفائز من تلك المباراة البرازيل صاحب الأرض والجمهور، بعد تغلبها على الأرجنتين بهدفين نظيفين.

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