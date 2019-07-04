رسمياً.. بنفيكا يعلن التعاقد مع لاعب ريال مدريد

أعلن نادي بنفيكا البرتغال بشكل رسمي عن ضم الاسباني راؤول دي توماس لاعب ريال مدريد . ووقع دي توماس علي عقد يمتد لخمسة سنوات في الصفقة التي وصلت قيمتها الي 20 مليون يورو ، كما اتفق مسئولو النادي البرتغالي مع اللاعب علي وضع شرط جزائي تقدر قيمته ب 100 مليون يورو .

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