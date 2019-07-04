نجم الجزائر يشعل الصراع بين اندية ايطاليا

دخل اسماعيل بن ناصر نجم المنتخب الجزائري ولاعب وسط فريق امبولي دائرة اهتمامات ناديي لاتسيو و فيورنتينا ، بعد المستوي المتميز الذي قدمه طوال الموسم ومع منتخب بلاده في امم افريقيا 2019 . الذي قدمه طوال الموسم ومع منتخب بلاده في امم افريقيا 2019 . واكدت صحيفة "لاجازيت ديلي سبورت" الايطالية لاتسيو قدم عرضاً بقيمة 15مليون يورو لضم اللاعب خلال الميركاتو الجاري . وكان فيورنتينا قد تقدم بعرض بقيمة 10مليون يورو في وقت سابق لضم اللاعب .

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