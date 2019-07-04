الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد عواد

انهي مسئولو نادي الزمالك اتفاقهم مع محمد عواد حارس مرمي الاسماعيلي ، للانتقال لصفوف الفريق الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

ووقع عواد علي عقود انتقاله لنادي الزمالك، في انتظار تقديم عرض رسمي لناديه الاسماعيلي

خلال الايام القليلة المقبلة لحسم الصفقة بشكل رسمي .

واشارت بعض التقارير الي ان عواد ابلغ مسئولو الاسماعيلي برغبته في الانتقال للزمالك بعد ان امتنع عن المشاركة

في التدريبات .

ويسعي الزمالك لتدعيم صفوفه بحارس مرمي جديد بعد الاصابة القوية التي تعرض لها محمود عبد الرحيم "جنش" في وتر اكيلس خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في امم افريقيا 2019 .

ويغيب جنش الذي اجري جراحة ناجحة اليوم بالمانيا لفترة طويلة تصل الي ثمانية اشهر .