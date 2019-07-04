الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد عواد

انهي مسئولو نادي الزمالك اتفاقهم مع محمد عواد حارس مرمي الاسماعيلي ، للانتقال لصفوف الفريق الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
ووقع عواد علي عقود انتقاله لنادي الزمالك، في انتظار تقديم عرض رسمي لناديه الاسماعيليخلال الايام القليلة المقبلة لحسم الصفقة بشكل رسمي .
واشارت بعض التقارير الي ان عواد ابلغ مسئولو الاسماعيلي برغبته في الانتقال للزمالك بعد ان امتنع عن المشاركة
ويسعي الزمالك لتدعيم صفوفه بحارس مرمي جديد بعد الاصابة القوية التي تعرض لها محمود عبد الرحيم "جنش" في وتر اكيلس خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في امم افريقيا 2019 .
ويغيب جنش الذي اجري جراحة ناجحة اليوم بالمانيا لفترة طويلة تصل الي ثمانية اشهر .
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