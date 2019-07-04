اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا بث مباشر 5-7-2019 رابط yalla shoot تابع لايف Senegal VS Uganda

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يقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا بث مباشر يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر 2019، ونحرص دائماً على نقل مشاهدة مباراة السنغال ضد أوغندا من خلال رابط كورة لايف بدون تقطيع بجودة عالية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة 5-7-2019.

يلا شوت بلس رابط مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا كورة لايف بث مباشر:

نجح منتخب السنغال في التأهل لدور الـ16 وصيف للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط وهي المجموعة التي احتلتها الجزائر برصيد 9 نقاط، حقق منتخب السنغال الفوز على كينيا بثلاثية نظيفة وعلى تنزانيا بثنائية نظيفة وخسرت من منتخب الجزائر، فيما تأهل منتخب أوغندا من كوصيف للمجموعة الأولي برصيد 4 نقاط بعدما حقق الفوز على الكونغو بهدفين دون رد وتعادل مع منتخب زيمبابوي وخسر من منتخب مصر، مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا يلا شوت PLUS بث مباشر يوم الجمعة 5-7-2019 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة السنغال وأوغندا والقنوات الناقلة المفتوحة:

تنتطلق مباراة السنغال وأوغندا في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 5 يوليو من ملعب ستاد القاهرة الدولي وسيتم نقل المباراة بشكل حصري ومباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية BEIN SPORT MAX HD، كما سيتم نقل المباراة بث مباشر السنغال وأوغندا على قناة تايم سبورت المصرية رابط كورة أونلاين لايف جودة عالية.

تشكيلة السنغال المتوقعة أمام أوغندا:

حراسة المرمي: ميندي

خط الدفاع: سيس، سابالي، كوليبالي، جاساما

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خط الوسط: إدريسا جاي، كوياتي، نداي

خط الهجوم: ماني، نيانج، سار

تشكيلة أوغندا المتوقعة أمام السنغال:

حراسة المرمى: دينيس أونيجانجو.

خط الدفاع: ودادا وكيرو – أواني دينيس – حسن ماوندا واسو – والسامبي.

خط الوسط: كايكل أزيرا – لومالا – ميا – خالد أوشو – الان كيمبادي.

خط الهجوم: إيمانويل أويكي.

كورة لايف مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا بث مباشر رابط سريع:

من المتوقع أن تشهد مباراة السنغال وأوغندا إثارة كبيرة يوم الجمعة كونها مباراة لا تقبل القسمة على آثنين فالمنتخب الفائز سيعبر لدور الثمانية بينما المنتخب الخاسر سيودع البطولة ولذلك سيبحث كلا المنتخبين عن تحقيق الفوز وحسم اللقاء لضمان التأهل، رابط kora live مشاهدة مباراة السنغال وأوغندا بث مباشر يلا شوت حصري لايف.