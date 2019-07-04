رياضة | سالجادو يكشف خطة الفراعنة في الأدوار القامة لـ"الكان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سالجادو يكشف خطة الفراعنة في الأدوار القامة لـ"الكان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ميشيل سالجادو المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، على أهمية البناء في المرحلة المقبلة للفراعنة على النتائج المميزة التي تحققت في دور المجموعات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"هناك العديد من النقاط الإيجابية ولكن هناك مباريات صعبة وعلينا النظر إلى تونس، الذي حقق نتائج إيجابية في التصفيات ولم ينجح في تحقيق أي فوز".

Advertisements

وتابع "علينا تحسين العمل في الخط الهجومي، أما الخط الدفاعي وحراسة المرمى فظهروا بمستوى مميز".