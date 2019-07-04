رياضة | تعليق ناري من جوزيه على فوز الجزائر بلقب اللعب النظيف في دور المجموعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من جوزيه على فوز الجزائر بلقب اللعب النظيف في دور المجموعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي عن استياؤه من اللجنة الفنية بالكاف التي منحت الجزائر لقب اللعب النظيف في دور المجموعات.



وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"جوردان أيو قدم مباريات عادية مع غانا ولا يستحق التواجد في التشكيلة المثالية للكاف".



وأضاف :"أجيري درب فرق كثيرة ويمتلك خبرة كبيرة ومصر لم تقدم مباريات جيدة في البطولة حتى الآن".

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وتابع :"عندما كنت أقود الأهلي كنا نلعب لعب جماعي ونقدم آداء مقنع بعكس أجيري مع منتخب مصر".



وأردف قائلا :"من صاحب هذه البيانات والإحصائيات؟ الجزائر حصلت على جائزة اللعب النظيف في دور المجموعات، أشعر بالارتكاريا".



واختتم جوزيه تصريحاته قائلاً :"ياسين براهيمي وإسلام سليماني يجب أن ينضموا للتشكيل الأساسي للجزائر".