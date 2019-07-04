رياضة | هولندا تضرب موعدا ناريا مع أمريكا بنهائي مونديال السيدات

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تأهل منتخب هولندا إلى نهائي كأس العالم للسيدات لكرة القدم، الأربعاء، بعد فوزه على نظيره السويدي 1-0، في مباريات قبل نهائي المسابقة.

وسجلت جاكي غرونين الهدف الوحيد للقاء في الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي للمباراة، لتمنح فريقها بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويواجه المنتخب الهولندي نظيره الأمريكي في المباراة النهائية للبطولة والمقرر أن تقام في مدينة ليون الفرنسية الأحد المقبل.