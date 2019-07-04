رياضة | عاجل.. تفاصيل صفقة انتقال محمد عواد إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل صفقة انتقال محمد عواد إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل نادي الزمالك على خدمات محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي، وذلك في إطار تدعيم صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء انتقال عواد إلى صفوف الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة مقابل مبلغ قيمته 40 مليون بالإضافة إلى انتقال أحمد كابوريا وأشرف روقة إلى الإسماعيلي.

وكان محمد عواد قد قضى الموسم الماضي ضمن صفوف الوحدة السعودي قادماً من الإسماعيلي على سبيل الإعارة وكان ضمن المرشحين للانضمام إلى الهلال.

ويعد عواد "26 عاماً" من ناشئي نادي الإسماعيلي وصعد للفريق الأول في 2012 ولعب فتةر مع المصري البورسعيدي في 2015.