رياضة | يوفنتوس يضحي بزميل ميسي من أجل خطف هدف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يضحي بزميل ميسي من أجل خطف هدف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن استعداد ​نادي يوفنتوس​ للتخلي عن خدمات المهاجم الأرجنتيني ​باولو ديبالا​ في مقابل التعاقد مع الدولي الفرنسي ​بول بوجبا​ من مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر يونايتد يريد الحصول على مبلغ 150 مليون يورو مقابل رحيل اللاعب الفرنسي بوجبا.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن نادي يوفنتوس لا يزال على اتصال مع مينو ريولا وكيل بول بوجبا بشأن عودة موكله للسيدة العجوز.

وأكدت الصحيفة أن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي يريد استعادة بوجبا مقابل دفع مبلغ ما بين 60 و70 مليون يورو إضافةً إلى ديبالا من أجل الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي.