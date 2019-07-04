شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع الظاهري ويجدّد عقد خاطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الفجيرة لكرة القدم، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، التعاقد مع اللاعب، محمد سالم الظاهري، قادماً من نادي الشارقة، وتجديد عقد اللاعب خليفة خاطر. وسبق للظاهري تمثيل الجزيرة والوحدة، بينما لعب خليفة خاطر في صفوف الوصل واستُدعي لتمثيل المنتخب سابقاً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الفجيرة يتعاقد مع الظاهري ويجدّد عقد خاطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.