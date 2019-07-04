الامارات | ليوناردو ينضم لمعسكر الوحدة في هولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو ينضم لمعسكر الوحدة في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم لاعب خط وسط وصانع ألعاب فريق الوحدة، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، إلى معسكر الفريق المقام حالياً بهولندا، استعداداً للموسم الجديد.

وشارك ليوناردو في التدريبات اليومية التي يقودها الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الهولندي، موريس شتاين.

كان ليوناردو قد تخلف عن بداية المعسكر، الذي يمتد حتى 20 الجاري، لظروف عائلية خاصة، وسمح له الجهاز الفني بالبقاء في بلاده لأيام عدة.

ويستعد الوحدة لأداء مباراته الودية الثانية خلال المعسكر، غداً، مع فريق إف سي تونتي الهولندي، وكان الفريق قد فاز على فريق أكاديمية جلوبال الهولندي بثلاثة أهداف دون رد، في أولى مبارياته الودية، بتوقيع أحمد علي وأحمد راشد وتيغالي.

وسيلعب الوحدة في التاسع من الشهر الجاري المباراة الودية الثالثة في المعسكر الخارجي مع فريق في فينلو، ويلعب 19الجاري المباراة الرابعة مع أحد الفرق المحلية الهولندية الذي لم يحدد.

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كما يؤدي الفريق مباراتين وديتين أخريين ضمن المباريات الودية التي طلبها المدير الفني، موريس شتاين، خلال المعسكر، بخلاف مباراة ودية أخيرة سيخوضها في أبوظبي بعد عودته يوم 20 الجاري.

من جانب آخر، وقّعت إدارة نادي الوحدة، صباح أمس، اتفاقية تعاون مع صندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية، بهدف تقديم خدمات برنامج «فزعة» لتحقيق التعاون المشترك بين الطرفين، ورفع مستوى الخدمات والامتيازات المقدمة من قبل نادي الوحدة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن كلاً من مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية المقدم أحمد بوهارون الشامسي، ورئيس مجلس إدارة نادي الوحدة للألعاب الرياضية خالد الهنائي، وقّعا على الاتفاقية.

وعبّر خالد الهنائي عن سعادته بهذا التعاون المشترك بين نادي الوحدة ووزارة الداخلية لتحقيق أقصى درجات الرضا والسعادة لدى الموظفين، وهو أيضاً ما يدعم أهداف البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في بيئة العمل، وجعل البيئة المؤسسية محفزة لحياة مجتمعية افضل.

• ليوناردو تخلّف عن بداية المعسكر لظروف عائلية خاصة.