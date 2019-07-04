الامارات | اتحاد السباحة يعتمد 80 مدرباً جديداً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى اتحاد الإمارات للسباحة دورة معلمي السباحة الأميركية «أسكا»، التي أقيمت في مركز إعداد القادة بدبي بمشاركة ما يقارب من 80 سباحة وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وتم اعتماد 80 مدرباً جديداً في الاتحاد اجتازوا الدورة الذي حاضر فيها الأميركي جاي أديسون، مدير جمعية المدربين الأميركية.
وشهد انطلاق الدورة رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي، ورئيس قسم اللجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات الرياضية في الهيئة العامة للرياضة عمر عبدالرحمن آل علي، كما شهد حفل الختام رئيس لجنة الغوص والإنقاذ بالاتحاد نائب رئيس الاتحاد العربي عبيد الكعبي، وأشاد رئيس الاتحاد في كلمته بالدورة وعدد المدربين الكبير الذي حضر إلى الدورة، وطالبهم بمواصلة العمل لزيادة اكتساب الخبرات في هذا المجال المهم وهو تعليم السباحة، وأشاد السماحي بالشراكة الاستراتيجية مع المطور التدريبي «بروفيشنال للخدمات الرياضية».
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