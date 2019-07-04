شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي العين يودعان أصدقاءهما في عجمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار لاعبا عجمان المنتقلان حديثاً إلى العين، محمد هلال ومحمد علي شاكر، ناديهما السابق، أول من أمس، لتوديع زملائهما وإدارة النادي والجهاز الفني، بعد رحيلهما رسمياً عن عجمان.
وكان هلال قد انتقل لصفوف العين لخمسة مواسم في صفقة انتقال حر، وهي المدة نفسها التي سيرتبط بها زميله محمد علي شاكر مع «الزعيم».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ثنائي العين يودعان أصدقاءهما في عجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.