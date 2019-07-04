الامارات | ثنائي العين يودعان أصدقاءهما في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي العين يودعان أصدقاءهما في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار لاعبا عجمان المنتقلان حديثاً إلى العين، محمد هلال ومحمد علي شاكر، ناديهما السابق، أول من أمس، لتوديع زملائهما وإدارة النادي والجهاز الفني، بعد رحيلهما رسمياً عن عجمان.

وكان هلال قد انتقل لصفوف العين لخمسة مواسم في صفقة انتقال حر، وهي المدة نفسها التي سيرتبط بها زميله محمد علي شاكر مع «الزعيم».