الامارات | الوصل يقيد الغاني بشير في فئة المقيمين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التعاقد مع اللاعب الغاني، بشير الحسن، أول من أمس، استعداداً للموسم المقبل، بعد ضم البرازيلي لوكاس غالفاو، والإكوادوري فيرناندو غايبور، وأوضحت الشركة أن بشير الحسن سيتم قيده في فئة المقيمين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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