الامارات | خالد جلال يستعد للموسم الجديد على الشاطئ

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستعد للموسم الجديد على الشاطئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ لاعب النصر، خالد جلال، فترة إعداده مبكراً للموسم الجديد، إذ نشر فيديوهات وصوراً له على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، وهو يتدرب على الشاطئ يرافقه لاعب العميد، مبارك سعيد، وعدد آخر من اللاعبين، وظهر التركيز والقوة في التدريبات التي اعتمدت على الجانب البدني والتحرك بالكرة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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