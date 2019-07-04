الامارات | هل تكرر مدغشقر سيناريو مصر وغانا وجنوب إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكرر مدغشقر سيناريو مصر وغانا وجنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الوافد الجديد منتخب مدغشقر لكرة القدم، هويته وإحدى مفاجآت بطولة الأمم الإفريقية 2019، المقامة حالياً في مصر وتمتد حتى 19 يوليو الجاري، بعد أن نجح في ظهوره الأول تاريخياً في البطولات القارية، في إنهاء دوري المجموعات بصدارة مجموعته الثانية على حساب منتخبات بحجم نيجيريا بهدفين دون رد، وبورندي بهدف دون رد، وتعادل في مباراته الافتتاحية مع غينيا 2-2، ما يفتح الباب أمام مدغشقر للسير بعيداً على خطى منتخبات بحجم مصر وغانا وجنوب إفريقيا، التي سبق لها أن حققت اللقب القاري في ظهورها الأول تاريخياً في البطولات الإفريقية.

وتأهل منتخب مدغشقر إلى الدور الـ16 أول مجموعته الثانية برصيد سبع نقاط، ما دفع العديد من النقاد والمحليين، لترشيحه للذهاب بعيداً بالبطولة، وتحقيق ما هو أبعد من ذلك، والمنافسة على اللقب والانضمام إلى قائمة ذهبية ضمّت منتخبات فازت باللقب القاري في أول مشاركة لها.

ويطمح منتخب مدغشقر في نسخة 2019، إلى أن يكون الحصان الأسود في البطولة الإفريقية، ومواصلة مشواره نحو الأدوار النهائية، ومعادلة الإنجاز التاريخي المسجل باسم المنتخب المصري عام 1957، وغانا عام 1963، ومنتخب جنوب إفريقيا عام 1996، بعدما فازت هذه المنتخبات ببطولة أمم إفريقيا في المشاركة الأولى لها تاريخياً في البطولة.

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ففي عام 1957، حفلت النسخة الأولى من البطولة القارية التي أقيمت في السودان، بمشاركة أربع دول فقط، هي: منتخبات مصر والسودان وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، قبل أن يتم استبعاد الأخيرة جرّاء الفصل العنصري، لتجمع المباراة الأولى بين منتخبي مصر والسودان، وفاز وقتها «الفراعنة» بهدفين لهدف، حين سجل للمصريين رأفت عطية، وللسودان عادل صديق منزول، قبل أن يهدي محمد دياب العطار مصر هدف الفوز، ليتأهل «الفراعنة» للقاء إثيوبيا في النهائي الذي أقيم في 16 فبراير، وفازت به مصر برباعية نظيفة، أحرزها محمد دياب العطار الشهير بـ«اليدبة»، ويهدي مصر لقبها الأول تاريخياً.

وشهدت النسخة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت عام 1963، زيادة في عدد المنتخبات، حيث شارك في هذه البطولة ستة منتخبات، قبل أن يتمكن منتخب الدولة المضيفة غانا، في اعتلاء صدارة مجموعته والانتقال إلى المباراة النهائية وفقاً لنظام البطولة، وليواجه في النهائي نظيره السوداني في الأول من ديسمبر، في مباراة فاز بها المنتخب الغاني بنتيجة 3-صفر ويتوّج باللقب في ظهوره الأول تاريخياً في البطولة.

وفي عام 1996، انضم منتخب جنوب إفريقيا إلى القائمة الذهبية، بعدما فاز بلقب البطولة التي استضافها في مشاركته الأولى، بعدما نجح في انتزاع صدارته لفرق المجموعة الأولى برصيد ست نقاط على حساب مصر والكاميرون وأنغولا، واتبعها بتخطي الجزائر بنتيجة 2-1 بالربع نهائي، وحجز مقعده في النهائي بفوزه على غانا 3-صفر، واتبعت بحصد اللقب في الثالث من فبراير بفوزه في المباراة النهائية على منتخب تونس بهدفين دون رد عبر لاعبه ويليامز في الدقيقتين 73 و75 من عمر المباراة.

• 1957 العام الذي فازت فيه مصر بكأس أمم إفريقيا في أول مشاركة.