الامارات | «دبي الرياضي» يشدّد على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة المالية في الأندية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس دبي الرياضي تمسكه الكامل بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة المالية الخاصة بالأندية وشركات كرة القدم بدبي، في إطار التعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، خصوصاً جهاز الرقابة المالية والدائرة المالية في حكومة دبي.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس دبي الرياضي مع شركات كرة القدم، أمس، بحضور كل من أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وعضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي علي بوجسيم، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة التطوير الرياضي علي عمر البلوشي، ورئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي النصر عبدالرحمن أبوالشوارب، ورئيس مجلس إدارة شركة حتّا لكرة القدم، علي عبيد البدواوي، والمدير التنفيذي لشركة شباب الأهلي لكرة القدم عبدالكريم الحاج، والمدير التنفيذي لشركة الوصل لكرة القدم محمد علي عامر.

وأكد بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي عقب الاجتماع، أن الجهود التي يبذلها المجلس لتنفيذ سياسة تقليل الدعم الحكومي لشركات كرة القدم والإنفاق المتعقل وتطبيق الحوكمة والرقابة المالية في عمل الأندية وشركات كرة القدم مازالت مستمرة.

وأضاف البيان: «تمت مطالبة كل شركة لكرة القدم في الأندية الأربعة بوضع اللائحة التنفيذية الخاصة بها وفق الإطار العام الذي تم تحديده، بهدف تطوير القدرات المؤسسية لها وتحقيق المزيد من حوكمة العمل الفني والإداري والمالي والتحكم بموازنات التعاقدات مع اللاعبين المحترفين والمدربين، إلى جانب مبادرة الالتزام المهني للاعبين المحترفين والكادرين الفني والإداري التي وضعها مجلس دبي الرياضي».

وأشار مجلس دبي الرياضي إلى أن: «تطبيق الحوكمة في الأندية والشركات التابعة للمجلس تم بناء على توجيهات حكومة دبي، لكون الحوكمة المؤسسية تمثل النظام الذي يتم من خلاله التوجيه والرقابة على المستوى المؤسسي لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال تحديد المسؤوليات والالتزامات والعلاقات مع الأطراف المعنية كافة بشفافية، والإجراءات واللوائح التي تفصل بين مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية».

ولفت بيان المجلس إلى أنه: «تم تحديد مستوى نضج الحوكمة وفق خمسة مستويات أعلاها هو المستوى المثالي الذي تتوافر فيه ممارسات متكاملة للتحسين المستمر، والمستوى الرابع وهو المستوى المتكامل وتتوافر فيه ممارسات مستدامة منظمة، والمستوى الثالث وهو المستوى المنظم وفيه الحد الأدنى للحوكمة بشكل عام، والمستوى الثاني وهو الجزئي ويتم خلاله تصميم نظام وترتيبات الحوكمة، وآخرها المستوى الأول البدائي الذي لا توجد فيه أية ممارسات».

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وأكمل البيان: «نموذج الحوكمة يشمل مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق والحوكمة، كما يتضمن إجراءات الضوابط والسياسات واللوائح الداخلية، والشؤون القانونية، وإدارة المخاطر، وإدارة الجودة والتميز المؤسسي، والتدقيق الداخلي والتدقيق الحكومي».

وأضاف: «تم التأكيد في الاجتماع على سرعة إنجاز اللوائح التنفيذية خلال الأسابيع المقبلة، والتأكيد على تنفيذها بدقة كونها وضعت لتطوير العمل في شركات كرة القدم والاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية، ودخول المرحلة المقبلة من العمل الرياضي بأفضل جاهزية وبقدرات تنافسية عالية في مجالات: الموارد البشرية، دليل تفويض ومصفوفة الصلاحيات، لائحة المكافآت والحوافز والجزاءات للاعبين والفنيين، سياسة العقود والمشتريات، سياسة إدارة المرافق والمنشآت، سياسة استقطاب اللاعبين والمدربين المحترفين، دليل السلوك المهني للعاملين، سياسة الاتصال والإعلام بالمؤسسة، لائحة أعمال مجلس الإدارة واللجان الدائمة والمؤقتة، سياسة إدارة أصحاب المصلحة، دليل السياسات والإجراءات المالية، نظام التدقيق الداخلي، دليل الحوكمة المؤسسية، سياسة استقطاب الجماهير».

وجاء في البيان: «تهدف مبادرة الالتزام المهني للاعبين المحترفين والكادرين الفني والإداري إلى تطبيق أفضل الممارسات الاحترافية، والحفاظ على حقوق شركات كرة القدم في علاقتها بلاعبيها المحترفين الإماراتيين والأجانب والكادر الفني، ضماناً لأعلى مستويات الأداء الوظيفي لهم لخدمة أهداف الشركة وفق الخطط المرسومة، وتطوير القدرات الفنية للاعبين، وتنفيذ برامجها للمسؤولية المجتمعية وخططها التجارية وفق العقود المبرمة بين الطرفين بناء على أفضل الممارسات في الأندية المحترفة».

دعم نادي حتا في دوري المحترفين

بحث اجتماع مجلس دبي الرياضي وشركات كرة القدم سبل الدعم لنادي حتّا، الذي عاد إلى المشاركة في دوري الخليج العربي للمحترفين، لضمان ظهوره المميز في البطولة وتقديم مستويات تتناسب مع أهمية منطقة حتّا، وتوجيهات الحكومة بجعلها وجهة سياحية ورياضية مميزة، والاستفادة من تميزها الجغرافي ومواردها المهمة.

كما تم استعراض النظام الأساسي لرابطة دوري المحترفين لكرة القدم التي أشهرتها الهيئة العامة للرياضة، والتي ستتولّى تنظيم مسابقات فرق الأندية المحترفة لكرة القدم.