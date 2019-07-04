الامارات | صلاح ضمن 4 لاعبين من مصر في التشكيلة المثالية لدور المجموعات

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ضمن 4 لاعبين من مصر في التشكيلة المثالية لدور المجموعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس، عن التشكيلة المثالية التي تضم أفضل لاعبي دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري، وقد ضمت النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن أربعة لاعبين من المنتخب المصري صاحب الضيافة.

ونشر «الكاف» التشكيلة المثالية عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ختام منافسات دور المجموعات، مساء أول من أمس.

وضمت التشكيلة المثالية: محمد الشناوي وأحمد حجازي وأحمد المحمدي ومحمد صلاح من مصر، والكاميروني يايا بانانا، والثنائي الجزائري رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، والمغربي أشرف حكيمي، والسنغالي ساديو ماني، والغاني جوردان آيو، وكاروليس أندريا ماستينور لاعب مدغشقر.

وقدم اللاعبون المختارون ضمن الأفضل في الدور الأول مستويات مميزة خطفوا من خلالها الأنظار، سواء بالمستوى التكتيكي أو الفني والتهديفي، ولعبوا دوراً جوهرياً في عبور منتخباتهم إلى الدور الثاني من البطولة.