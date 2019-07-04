الامارات | سلطان الغافري: المنافسة على البطولات وراء تعاقدي مع الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الغافري: المنافسة على البطولات وراء تعاقدي مع الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، تعاقدها رسمياً مع لاعب خط الوسط، سلطان الغافري، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي الوحدة.

وينضم الغافري لفريقه الجديد مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، التي تبدأ 20 الجاري، بالمعسكر الخارجي الذي سيقام في هولندا حتى 10 أغسطس المقبل.

وسبق للغافري، البالغ من العمر 32 عاماً، أن لعب لأندية بني ياس والعين والوحدة، وخاض في الموسم الماضي 30 مباراة مع فريق الوحدة، الذي لعب ضمن صفوفه لأربع سنوات، على صعيد المسابقات المحلية (دوري وكأس الخليج العربي والسوبر وكأس رئيس الدولة)، بجانب المشاركة القارية في دوري أبطال آسيا، وسبق له أيضاً اللعب في صفوف المنتخب الوطني.

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وقال عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم المدير التنفيذي، عايض مبخوت، في تصريحات صحافية: «سعداء باكتمال جميع الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع سلطان الغافري، وبانضمامه رسمياً للجزيرة، ونثق بظهوره بشكل مميز مع الفريق في جميع البطولات التي نشارك فيها مستقبلاً، في ظل امتلاكه إمكانات فردية مميزة، ما يجعله جديراً بارتداء قميص الجزيرة، ونتمنى له ولجميع زملائه في الفريق التوفيق في تقديم ما يرضي طموحات جماهير وإدارة النادي».

من جانبه، أبدى سلطان الغافري سعادته بانضمامه للجزيرة، وقال في تصريحات صحافية: «سعادتي كبيرة بانضمامي للجزيرة، وسأبذل كل طاقتي في الاستعداد القوي مع زملائي للموسم المقبل، الذي يسعى فيه الجزيرة كالعادة للمنافسة بشكل جدّي على الألقاب والبطولات، وهذا هو السبب وراء انضمامي لهذا النادي العريق».

وأضاف: «ثقة إدارة الجزيرة بقدرتي على مساعدة النادي والفريق على تحقيق الأهداف المحددة في المستقبل القريب، تحمّلني مسؤولية كبيرة للارتقاء بأدائي، والظهور بأفضل المستويات داخل الملعب وخارجه، كما أن ارتداء قميص فخر أبوظبي يضعني أمام تحدٍّ شخصي لأقدم أفضل ما أملك، ولأسهم مع زملائي اللاعبين في قيادة الفريق للمنافسة بشكل قوي على ألقاب المسابقات، التي نشارك فيها بداية من الموسم المقبل، وأود أن أشكر نادي الوحدة وجمهوره على الفترة المميزة التي أمضيتها معهما خلال الأعوام السابقة، وأتعهد لنادي الجزيرة وجماهيره بمضاعفة الجهد لنحقق المزيد من النجاحات للفريق».

• ارتداء قميص الجزيرة يضعني أمام تحدٍّ شخصي لأقدم أفضل ما أملك.