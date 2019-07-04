الامارات | نهيان بن زايد يُعيد تشكيل مجالس إدارات أندية غنتوت وأبوظبي الرياضي وأبوظبي للدرّاجات

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن زايد يُعيد تشكيل مجالس إدارات أندية غنتوت وأبوظبي الرياضي وأبوظبي للدرّاجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برئاسة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان.

ونصّ القرار على عضوية كل من سعيد بن حوفان المنصوري «نائباً للرئيس»، مطر سهيل اليبهوني، فارس سهيل اليبهوني، عبدالله محمد أحمد عبدالله دسمال السويدي، ناصر عبدالله سالم سعيد الشامسي، علي سالم حمد مسعود المري.

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كما أصدر سموه قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي برئاسة محمد مبارك المزروعي، وعضوية كل من سيف محمد علي الهاجري، محمد بن ثعلوب الدرعي، منصور محمد سعيد الظاهري، أحمد محسن محفوظ.

وأصدر سموه قراراً يوصي بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للدرّاجات الهوائية برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وعضوية كل من خالد بن شيبان المهيري «نائباً للرئيس» وسويدان راشد الظاهري والدكتور عارف سلطان الحمادي ومبارك سالم العامري وسلامة عجلان العميمي ورشا عيسى الماس بوحميد، وسلطان خليفة حاسوم الدرمكي، والدكتور جوهان ميكل دي ار بيترز.

ويمتد التشكيل الجديد لمجالس الإدارات لثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات.