شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي مصري ضمن التشكيل الأفضل في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية عن التشكيل الأفضل في دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الإفريقية. وشهدت التشكيلة المثالية للدور الأول في بطولة كأس الأمم الإفريقية تواجد 4 لاعبين من منتخب مصر، وهم محمد الشناوي وأحمد المحمدي وأحمد حجازي، ومحمد صلاح. وضم التشكيل كلا من محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأمامه يايا بانانا، أحمد حجازى، أحمد المحمدى، أشرف حكيمى، أندريانانتينيانا، رياض محرز، إسماعيل بن ناصر، محمد صلاح، ساديو مانى، جوردان أيو. يذكر أن المنتخب الوطنى كان قد تأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب تصدره لجدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات، ليضرب موعدًا مع نظيره جنوب إفريقيا في دور ثمن النهائى للبطولة يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة.

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