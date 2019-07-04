شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه».. فرعون جديد يستعد لغزو بلاد الضباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهالت عروض الاحتراف الأوروبية على النجم المصرى محمود حسن «تريزيجيه»، نجم المنتخب الوطنى وفريق قاسم باشا التركى، وذلك بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال النسخة الحالية مع الفراعنة، وظهوره بشكل مميز حتى الآن، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية، خاصة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقالت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، إن أستون فيلا مستعد لتقديم عرض بقيمة 8 ملايين جنيه إسترلينى للحصول على خدمات «تريزيجيه» في الموسم الكروى الجديد، لاسيما أن ديان سميث، المدير الفنى للفريق الإنجليزى، يرغب في تدعيم هجوم فريقه خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن تريزيجيه نال إعجاب كشافى النادى الإنجليزى في كأس الأمم الإفريقية، بعد أن شاهدوا مباريات مصر الثلاث في دور المجموعات والتى أحرز فيها اللاعب هدف مصر الوحيد أمام زيمبابوى في المباراة الافتتاحية، وظهر بشكل مميز للغاية ونال الإشادة من الجميع خلال مشاركة المنتخب الوطنى في دور المجموعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحمد المحمدى، ظهير أيمن أستون فيلا، وقائد منتخب مصر، أوصى مدربه سميث بمتابعة تريزيجيه، وهو ما دفع النادى لإرسال كشافيه إلى القاهرة لمشاهدة اللاعب صاحب الـ24 عامًا.

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وأوضحت الصحيفة أن تريزيجيه لعب سابقًا في ناديى أندرلخت وموسكرون في بلجيكا، لكنه لم يستقر هناك لعدم إتقان اللغة والتكيف مع الأجواء، مشيرة إلى أنه نضج واكتسب خبرة كبيرة منذ انتقاله إلى تركيا، كما ظهر بشكل مميز في مشاركة الفراعنة بدور المجموعات لكأس العالم في روسيا، العام الماضى.

ومن المقرر أن يلعب فريق أستون فيلا في بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، الموسم المقبل، عقب التأهل من دورى «الشامبيونشيب»، وفى حال انتقال تريزيجيه إلى النادى الإنجليزى سيلعب في «البريميرليج» بجانب أحمد المحمدى، ومحمد صلاح ومحمد الننى.

ويقدم تريزيجيه أداءً مميزاً مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية المُقامة حاليًا في مصر، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، ويعد الأكثر محاولة على مرمى المنافسين في 3 مباريات بدور المجموعات.

وفى السياق نفسه، كشفت تقارير صحفية تركية أن نادى واتفورد الإنجليزى جدد اهتمامه بالتعاقد مع «تريزيجيه»، حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج الدورى التركى، حيث يتصارع عليه ليون ومارسيليا الفرنسيان، إلى جانب جالطة سراى التركى.

وكان قاسم باشا طالب بالحصول على 15 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل الفرعون المصرى، وهو السعر الذي جمّد مفاوضات جالطة سراى لضم نجم المنتخب الوطنى.

يذكر أن تريزيجيه الذي خاض 41 مباراة دولية مع المنتخب، أحرز تسعة أهداف في 29 مباراة بالدورى التركى خلال الموسم الماضى، ليجذب أنظار عدة أندية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.