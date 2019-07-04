شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يتعهد بتصحيح الأوضاع أمام جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعهد خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، واللاعبون أمام أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال حضوره التدريبات الجماعية، الثلاثاء، بالظهور بشكل جيد وتقديم عرض يسعد الجماهير أمام جنوب إفريقيا، في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية والمقررة، السبت المقبل، على ملعب استاد القاهرة، بعد ثلاثة انتصارات باهتة في دور المجموعات أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، والتى وضعت المنتخب في مرمى نيران الغضب الجماهيرى بسبب ضعف الأداء، بالرغم من الانتصارات التي وصفوها بغير المقنعة، خاصة أن المنتخب يتميز عن باقى المنتخبات المشاركة بخوض مباريات على أرضه ومؤزارة كبيرة من الجماهير التي تتصارع للحصول على تذكرة في كل مباراة يخوضها المنتخب. وتصدر الفراعنة قمة المجموعة الأولى بعد تحقيقه العلامة الكاملة ليحصد 9 نقاط، بينما صعد «البافانا البافانا» عن المجموعة الرابعة ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث. وقال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، إن مدرب الفراعنة، خافيير أجيرى، وعد بالتحسن ومعالجة الأخطاء أمام جنوب إفريقيا.

وأضاف لهيطة: «أجيرى واللاعبون تعهدوا أمام وزير الشباب والرياضة وهانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، بعد زيارتهما لمعسكر المنتخب، ببذل أقصى جهد، للوصول إلى منصة التتويج وإسعاد الجماهير». وأشار إلى أن هدف المدرب المكسيكى هو تحقيق اللقب بغض النظر عن تواضع الأداء في بعض الأحيان، مؤكدًا أن أجيرى عقد جلسات مع اللاعبين، لرصد أخطاء الدور الأول، كما طالبهم بمصالحة الجماهير بعرض قوى يليق بمكانة وقوة المنتخب. وخاض المنتخب مرانًا قويًا، أمس الأول، بمشاركة كل اللاعبين، باستثناء المهاجم أحمد حسن (كوكا)، بعد تعرضه لكدمة قوية في لقاء أوغندا الأخير، بجانب حارس الزمالك، الذي أصيب في وتر أكيلس وسافر إلى ألمانيا للعلاج، وشهدت التدريبات تركيز المدير الفنى على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباريات الدور الأول، خصوصًا أزمة وسط الملعب التي تعد مشكلة كبيرة يعانى منها المنتخب وأفقدته الفاعلية الهجومية، بجانب الهفوات التي ظهرت على أداء المدافعين، خاصة في التعامل مع العرضيات والكرات الثابتة والتى كادت تتسبب في استقبال الشباك الأهداف، وتحديدًا في مباراة أوغندا، لكن براعة وتألق محمد الشناوى، حارس المرمى، أنقذت الفراعنة وجعلته يحافظ على شباكه نظيفة، بجانب استمرار أزمة صيام مروان محسن، مهاجم الفريق، عن التهديف وظهوره بمستوى ضعيف جدًا، جعله عُرضة للانتقادات. ووضعت أجيرى في حرج شديد بسبب تمسكه بمشاركته في المباريات وتجاهله الدفع بأحمد على، وقام المدير الفنى بإيقاف المران أكثر من مرة لعلاج الأخطاء وتصحيح بعض الجمل التي حاول تلقينها للاعبين قبل مواجهة السبت، كما عقد جلسة على هامش المران، شرح خلالها بعض الأمور التي يرغب في تطبيقها، وشدد على اللاعبين بضرورة التركيز وسرعة نقل الكرة داخل الملعب لوضع المنافس تحت ضغط.

ويعكف أجيرى على مشاهدة مباريات جنوب إفريقيا للتعرف على طريقة لعبه وأبرز لاعبيه لوضع الخطة المناسبة للمباراة، فيما قاد أحمد ناجى، مدرس الحراس، تدريبات مكثفة للثلاثى، محمد الشناوى وأحمد الشناوى ومحمد أبوجبل، لتجهيزهم للمباراة، وحرص ناجى على تشجيع الشناوى بعد ظهوره بمستوى جيد أمام أوغندا.