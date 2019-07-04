شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد التونسي يدرس إقالة «جيريس» قبل مواجهة غانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية تونسية أن الاتحاد التونسى يدرس إقالة الفرنسى آلان جيريس من منصبه كمدير فنى لمنتخب تونس، بعد الأداء المخيب للآمال الذي قدمه نسور قرطاج خلال منافسات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا. وفشل منتخب تونس، تحت قيادة جيريس، في الفوز بأى لقاء بدور المجموعات، وصعد كثانى مجموعته عقب جمعه لثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، ولكنه ضرب موعدًا ناريًا مع نظيره الغانى، يوم الاثنين المقبل، على استاد الإسماعيلية، في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019. وقالت صحيفة «الصباح» إن وديع الجرىء، رئيس الاتحاد التونسى، يفاوض الفرنسى روجيه لومير، المدير الفنى السابق لفريق النجم الساحلى، لاستكمال المشوار مع نسور قرطاج في أمم إفريقيا، بدلا من آلان جيريس، الذي لم يقدم الأداء المنتظر حتى الآن. في نفس السياق، أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم إقالة الفرنسى دافيد مارسال، المعد الذهنى في الجهاز الفنى لمنتخب تونس، بعد تجاوزه للمهام المكلف بها، وتدخله في الأمور الفنية خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، إضافة إلى عدم قيامه بالإعداد الذهنى المطلوب.

كما أكدت الصحيفة أن هناك خلافات مشتعلة داخل الجهاز الفنى للمنتخب التونسى بين ماهر الكنزارى، المدرب المساعد، وآلان جيريس، وذلك قبل انطلاق البطولة، وهو ما تسبب في توتر الأجواء مع اللاعبين.

فيما قالت صحيفة «الشروق» في عنوانها: «منتخبنا بلا روح ولا مخالب.. ترشح مُر لا طعم ولا لون»، مشيرة إلى أن المنتخب التونسى لم يقدم الأداء المطلوب الذي يشفع له التأهل، حيث خيب اللاعبون آمال وطموحات الجماهير خلال مشاركتهم في هذه النسخة بسبب الأداء الهزيل.