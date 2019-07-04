شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الدور الأول لأمم إفريقيا (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اُسدل الستار على منافسات الدور الأول لكأس أمم إفريقيا نسخة 2019 التي يحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، والتى يشارك بها 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. واكتمل عقد المنتخبات الستة عشر التي بلغت ثمن النهائى بدون مفاجآت كبرى، فتأهلت المنتخبات الكبرى والعملاقة بالقارة السمراء، وربما حضرت المفاجآت في ترتيب المراكز بالمجموعات، والتى تسببت في مواجهات نارية من العيار الثقيل في الدور التالى من المسابقة مع بداية الأدوار الإقصائية غداً الجمعة.

المنتخبات العربية على موعد اختبارات صعبة، حيث ضرب المنتخب التونسى موعداً مع نظيره الغانى، بينما يلاقى المنتخب المصرى نظيره الجنوب إفريقى، ويواجه المنتخب الجزائرى الأفيال الوطنية الغينية، في حين يتنافس المنتخب المغربى على بطاقة ربع النهائى خلال مواجهة بنين.

وتعتبر مواجهة نيجيريا والكاميرون هي الأقوى والأكثر ترقباً من قبل أنصار اللعبة في القارة السمراء لما يتمتع به المنتخبان من باع كبير في المستديرة، حيث سيواجه الفائز منهما المنتصر من لقاء منتخبنا المصرى أمام نظيره الجنوب إفريقى، كما يلعب منتخب مدغشقر أمام الكونغو الديمقراطية، والسنغال في مواجهة أوغندا ومالى في مباراة أمام كوت ديفوار.

الكان بيتكلم عربى

نسخة 2019 شهدت تألقاً كبيراً للمنتخبات العربية المشاركة بالحدث القارى، فالعلامة الكاملة حققها ثلاثى عربى من بين جميع المنتخبات المشاركة، فحصدت مصر 9 نقاط خلال رحلتها بالمجموعة الأولى، كذلك المغرب خلال مشوارها بالمجموعة الثالثة، وسارت الجزائر على نهج مصر والمغرب وحققت الانتصار في مبارياتها الثلاث بالمجموعة الثالثة، كما لم تسكن شباك هذا الثلاثى العربى أي أهداف بالدور الأول محققين «كلين شيت»، كما شارك المنتخب الجزائرى في لقب أقوى خط هجوم بالدور الأول مع المنتخب المالى بـ 6 أهداف لكل منهما. أما بالنسبة للمنتخب التونسى فعلى الرغم من تراجع مردوده الفنى إلا أنه نجح في حصد بطاقة الترشح كثانٍ لمجموعته الخامسة من خلال 3 تعادلات، ورغم إخفاق المنتخب الموريتانى في العبور إلا أن «المرابطون» نالوا إشادة الجميع من خلال مستوى فنى مميز ظهروا عليه، ومن بين 14 مواجهة للمنتخبات العربية حققوا الانتصار في 9 منهم وتعادلوا في 4 وخسروا واحدة فقط بخسارة موريتانيا أمام مالى.

منتخبات حاضرة غائبة

تسببت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، إلى الرقم 24 بدلاً من 16، في ظهور عدد من المنتخبات صاحبة المستوى والأداء

الهزيل الذي لم يرتق لأحلام وطموحات عشاق الكرة في القارة السمراء، خلال منافسات الدور الأول.

ومن بين المنتخبات الـ 24 المشاركة لم تتمكن ثلاثة منهم من تحقيق أي نقطة خلال مشوارهم بالدور الأول.

البداية مع منتخب بوروندى والذى خسر مبارياته الثلاث بالمجموعة الثانية أمام كل من نيجيريا وغينيا ومدغشقر، دون تحقيق أي نقطة خلال المشاركة الأولى له، علماً بأنه المنتخب الوحيد الذي لم يسجل من بين جميع المنتخبات المشاركة.

ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لمنتخب ناميبيا، والذى ودع السباق القارى دون أي بصمة، فعجز عن حصد أي نقطة له خلال رحلته بالكان وخسر أمام كل من المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا واكتفى بتسجيل هدف وحيد.

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المنتخب التنزانى هو ثالث المنتخبات التي تتواجد بقائمة «الصفر» خلال نسخة 2019، فلم يحقق أي نقطة خلال مبارياته الثلاث التي خسرها في مواجهة الجزائر والسنغال وكينيا، واهتزت شباكه في 8 مناسبات، وسجل هدفين فقط.

حقائق وأرقام

مصر والمغرب والجزائر هي الأكثر حصداً للنقاط بعلامة كاملة.

زيمبابوى وتونس وأنجولا وموريتانيا وناميبيا وتنزانيا وبوروندى وغينيا بيساو وبنين هي عشرة منتخبات لم تتحقق أي انتصار خلال الدور الأول. من بين 36 مباراة بالدور الأول 26 انتهت بالفوز و10 بالتعادل «5 إيجابية و5 سلبية».

مالى والجزائر هما المنتخبان الأكثر تسجيلاً بـ 6 أهداف، وتنزانيا هو المنتخب صاحب الدفاع الأضعف بـ 8 أهداف سكنت مرماه.

11 لاعباً يحتلون صدارة الهدافين برصيد هدفين، أبرزهم: المحمدى وصلاح «مصر»، مانى «السنغال»، بوتيه «بنين»، اولونجا «كينيا»، اوناس «الجزائر»، جوردان أيو «غانا».

مصر والجزائر والمغرب والكاميرون هي منتخبات لم تهتز شباكها بالدور الأول.

نجوم لم تسطع

مازال عشاق الكرة الجميلة في القارة السمراء ينتظرون الكثير من عدة نجوم بصفوف المنتخبات المشاركة، على رأسهم الغانى أسامواه جيان، نجم المنتخب الغانى الذي لازم دكة بدلاء البلاك ستارز خلال الدور الأول، كذلك زميله أندريا أيو، بينما مازال رياض محرز لم يعبر عن نفسه مع منتخب محاربى الصحراء، حيث سحب الموهبة الشابة آدم وناس والنجم يوسف البلايلى الأضواء بتألق كبير مع الجزائر، في الوقت الذي ظهر خلاله محمد صلاح على استحياء في مباريات الفراعنة واكتفى بتسجيل هدفين، كما ظهر نجوم المنتخب التونسى في حالة فنية شديدة التراجع، في مقدمتهم يوسف المساكنى ووهبى الخزرى وطه ياسين الخنيسى، في حين لم يسطع نجم السنغالى ساديو مانى مع أسود التيرانجا سوى في لقاء الجولة الثالثة أمام المنتخب الكينى، كما غادر الغينى نابى كيتا نجم ليفربول معسكر منتخب بلاده بعد تجدد إصاباته والتى أثرت بشدة على مستواه الفنى خلال مواجهتين خاضهما بالكان، في حين يغيب عن كوكبة نجوم أمم إفريقيا الجابونى أوباميانج، لعدم بلوغ منتخب بلاده نهائيات النسخة الجارية.

المدربون الأجانب يتفوقون

عشرة مدربين أجانب يتواجدون بثمن نهائى الكان مقابل 5 محليين، ومدير فنى وحيد بجنسية مزودجة هو فلورانت إيبينجى، المدير الفنى للكونغو، والذى يجمع بين الجنسيتين الكونغو الديمقراطية والفرنسية.

5 مدربين فرنسيين من بين العشرة الأجانب الذين بلغوا ثمن النهائى مع منتخبات بلادهم هم: رونار مع المغرب، ودوسييه مع بنين، وألان جيريس في قيادة المنتخب التونسى، ونيكولا ديبوى مع منتخب مدغشقر، وديسابر مع أوغندا، كما يظهر هولندى وحيد هو سيدورف في قيادة أسود الكاميرون، والألمانى روهر مع نيجيريا والبلجيكى بول بوت مع غينيا، والمكسيكى أجيرى في الفنية للمنتخب المصرى، والإنجليزى باكستر في ولايته للمنتخب الجنوب إفريقى.