شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدغشقر يصل القاهرة لمؤازرة منتخب بلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اتحاد مدغشقر لكرة القدم صرف مكافآت تحفيزية للاعبى المنتخب عقب التأهل إلى دور ثمن النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية خلال مشاركته للمرة الأولى فى تاريخه، وذلك عقب تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط. فى نفس السياق، وصل مطار برج العرب أندرى راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، لمساندة منتخب بلاده فى مباراته بدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث سيواجه الكونغو الديمقراطية يوم الأحد المقبل. ومن المقرر أن يرافق رئيس جمهورية مدغشقر وفد دبلوماسى رفيع المستوى، وسيلتقى اللاعبين فى مقر إقامته، وستصل مطار برج العرب كذلك طائرة خاصة تقل 40 مشجعا مالاجاشيا لمساندة الفريق.

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