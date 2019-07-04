شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول لحاق «ميكيل» بمواجهة الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة جون أوبى ميكيل، قائد منتخب نيجيريا، خلال مواجهة الكاميرون المقبلة، ضمن منافسات دور ثمن النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وبحسب موقع «نايجي» الإفريقى، فإن ميكيل تعرض للإصابة في الركبة خلال مواجهة نيجيريا مع مدغشقر في ختام دور المجموعات من البطولة، والتى خسرها النسور الخضراء بهدفين دون رد.
وأضاف الموقع أن ميكيل قد خضع لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات الماضية، لتؤكد عدم تعافيه بعد من الإصابة وحاجته إلى مزيد من الوقت ليصبح جاهزًا.
من جهة أخرى يواصل المنتخب النيجيرى تدريباته استعدادا لمواجهة «الأسود»، يوم السبت المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر شكوك حول لحاق «ميكيل» بمواجهة الكاميرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.