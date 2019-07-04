شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول لحاق «ميكيل» بمواجهة الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة جون أوبى ميكيل، قائد منتخب نيجيريا، خلال مواجهة الكاميرون المقبلة، ضمن منافسات دور ثمن النهائى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

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وبحسب موقع «نايجي» الإفريقى، فإن ميكيل تعرض للإصابة في الركبة خلال مواجهة نيجيريا مع مدغشقر في ختام دور المجموعات من البطولة، والتى خسرها النسور الخضراء بهدفين دون رد.

وأضاف الموقع أن ميكيل قد خضع لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات الماضية، لتؤكد عدم تعافيه بعد من الإصابة وحاجته إلى مزيد من الوقت ليصبح جاهزًا.

من جهة أخرى يواصل المنتخب النيجيرى تدريباته استعدادا لمواجهة «الأسود»، يوم السبت المقبل.