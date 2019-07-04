شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بلماضي أفضل مدرب في دور المجموعات بأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، المدرب المحلي جمال بلماضى المدير الفنى للمنتخب الجزائري، كأفضل مدرب خلال منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

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وأشاد كاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالمستويات الفنية والبدنية التي قدمها المنتخب الجزائري تحت قيادة بلماضي خلال منافسات الدور الأول، مشيرا إلى أنه خطف كل الأنظار إليه حتى الآن بمنافسات البطولة.

وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الثالثة، التي ضمت منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، عقب فوزه في مبارياته الثلاث، ليحقق العلامة الكاملة، ويضرب موعدا في دور الستة عشر مع منتخب غينيا يوم الأحد المقبل.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري فاز ببطولة الأمم الأفريقية التي استضافها على أرضه عام 1990.