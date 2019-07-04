شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: أداء المنتخب ليس قويًا.. ولكن النتائج مُبهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توقع فاروق جعفر، مدرب منتخب مصر سابقًا، فوز منتخب مصر في المباراة المقبلة له في بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب جنوب أفريقيا، والتي ستقام السبت المقبل، حيث ذكر أن جنوب أفريقيا خاض ثلاث مباريات فاز بمباراة واحدة فقط، وأحرز هدف واحد فقط، موضحًا أن جنوب أفريقيا تؤدي أداء جمالي داخل الملعب ولكن نتائجها سلبية إلى حد ما.

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وأضاف «جعفر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن أداء منتخب مصر ليس قوي ولكن نتائجه في المباريات مبهرة، وحقق فوز في ثلاث مباريات، مستطردًا: «مش هنشوف أداء راقي لمنتخب مصر إلا لما نشوف أداء زي مستوى مصر أو أقوى يشدنا نلعب بقوة».

وأشار مدير منتخب مصر سابقًا، إلى أنه عندما تقوم مصر بخوض مباراة أمام فريق ضعيف تفوز فقط ولا تُقدم أي أداء، مضيفًا:«أداءنا في البطولة ليس مرضيًا، بس أهم حاجة بقينا أول مجموعتنا»، كما أن الجزائر والسنغال قدما مباريات قوية خلال البطولة.

وتابع: «مصر تستضيف البطولة وتسعى لتحقيقها والفوز بها، وإن شاء الله مصر تتوج بالبطولة».