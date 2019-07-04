شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في دور المجموعات بأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، كأفضل حارس في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في مصر.

وأشاد كاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالحارس المصري، حيث تحدثت عنه قائلة: «حائط منيع تصدى لكل هجمات الخصوم في الثلاث مباريات الأولى مع منتخب الفراعنة».

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ولعب الشناوي دورا كبيرا في تصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الأولى، برصيد تسع نقاط عقب فوزه في مبارياته الثلاث بالمجموعة على منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، بعدما دافع عن مرماه ببسالة وحال دون اهتزاز شباكه بأي هدف، خلال اللقاءات الثلاثة.

ويستعد المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة القاب، لملاقاة منتخب جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل في دور الستة عشر «ثمن النهائي» للبطولة على ستاد القاهرة.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا فاز بالبطولة التي استضافها على أرضه عام 1996.