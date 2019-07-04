شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة هزيلة لـ24 لاعبًا بالدوري المصري في الكان.. صيام تهديفي و«أسيست» وحيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اُسدل الستار على منافسات الدور الأول لكأس أمم أفريقيا نسخة 2019 التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وضمت قوائم المنتخبات المشاركة بين صفوفها 24 لاعباً بالدوري المصري، 15 منهم ضمن قائمة أحفاد الفراعنة، بالإضافة إلى 9 لاعبين آخرين ضمن قوائم باقي المنتخبات، وهم فرجاني ساسي «تونس»، وخالد بوطيب «المغرب»، وحميد ماو ويحيى زايد «تنزانيا»، وتوني سيلفا «غينيا بيساو»، وجيرالدو«أنجولا»، وشيلونجو «ناميبيا»، ونسيمبامبي «أوغندا»، وفوافي «مدغشقر».

ومن بين الـ 24 لاعباً الذين حضروا في الكان من الدوري المصري هناك 7 منهم لم يشاركوا في أي مباراة بالدور الأول، وهم خماسي مصر محمود عبدالرحيم جنش للإصابة ومحمود حمدي الونش «الزمالك»، وأحمد الشناوي وأحمد أيمن منصور «بيراميدز»، وأحمد على «المقاولون العرب».

أما السادس فهو المهاجم الأوغندي الذي يلعب بصفوف فريق نادي سموحة، ديريك نسيبامبي، والذي لم يلمس الكرة خلال أول 270 دقيقة لمنتخب «طيور الكناري» في الكان خلال النسخة الجارية، كذلك التنزاني يحيي زايد لاعب فريق نادي الإسماعيلي.

ويعتبر الثنائي المصري، الذي يلعب بصفوف الأهلي، الحارس محمد الشناوي والظهير الأيسر أيمن أشرف، هما الأكثر مشاركةً في عدد الدقائق من بين 22 لاعباً من المسابقة المصرية يخوضون منافسات الكان، حيث لعب كل منهما 270 دقيقة بنسبة مشاركة بلغت 100%.

ولم يتمكن أي لاعب من لاعبي الدوري المصري من هز الشباك في النسخة الجارية من الكان، ففشل جميعهم في زيارة مرمى منافسيهم.

ويبقى أيمن أشرف هو اللاعب الوحيد الذي استطاع عمل «أسيست»، بصناعة هدف مصري في شباك أوغندا في لقاء الجولة الأخيرة للدور الأول.

ثلاثة لاعبين نالوا البطاقة الصفراء من بين لاعبي الدوري المصري في الكان وهم محمود علاء لاعب الزمالك ومدافع منتخب مصر، بالإضافة إلى التنزاني حميد ماو لاعب فريق بتروجت، والأنجولي جيرالدو لاعب وسط الأهلي.

وإليكم بالتفاصيل أرقام مشاركة 17 لاعباً من الدوري المصري في مباريات الدور الأول في الكان:

محمد الشناوي: حارس مرمى مصر شارك في 270 دقيقة بشباك نظيفة.

أيمن أشرف: ظهير أيسر مصر شارك في 270 دقيقة، صنع هدف وحيد ولم يسجل.

طارق حامد: لاعب وسط منتخب مصر، شارك في 218 دقيقة، لم ينصع ولم يسجل.

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خالد بوطيب: مهاحم منتخب المغرب: شارك في 12 دقيقة لم يصنع ولم يسجل.

بنسون شيلونجو: مهاجم ناميبيا، شارك في 52 دقيقة، لم يسجل ولم يصنع.

عمر جابر: ظهير أيمن مصر، شارك في دقيقة واحدة، لم ينصع ولم يسجل.

حميد ماو: لاعب وسط تنزانيا، شارك في 166 دقيقة، لم يصنع ولم يسجل، وحصل على بطاقة صفراء.

محمود علاء: مدافع مصر، شارك في 180 دقيقة، لم يصنع ولم يسجل، حصل على بطاقة صفراء.

مروان محسن: مهاجم منتخب مصر، شارك في 185 دقيقة، لم يصنع ولم يسجل.

نبيل عماد دونجا: لاعب وسط مصر، شارك في 99 دقيقة، لم يسجل ولم يصنع.

باهر المحمدي: مدافع منتخب مصر، شارك في 90 دقيقة، لم ينصع ولم يسجل.

جيرالدو: لاعب وسط أنجولا، خاض 160 دقيقة، لم يسجل ولم يصنع أهداف وحصل على بطاقة صفراء.

وليد سليمان: لاعب وسط منتخب مصر، شارك في 52 دقيقة، لم يسجل ولم يصنع.

فرجاني ساسي: لاعب وسط تونس، شارك في 22 دقيقة لم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

عبدالله السعيد: لاعب وسط منتخب مصر، شارك في 229 دقيقة، لم يسجل ولم يصنع.

توني سيلفا: لاعب وسط غينيا بيساو شارك في 93 دقيقة، لم يصنع أو يسجل خلالهم.

باولن فوافي: متوسط ميدان مدغشقر، شارك في 56 دقيقة لم يصنع أو يسجل.