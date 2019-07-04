شكرا لقرائتكم خبر عن مران المنتخب.. «مروان» يؤدي تدريبات منفردة و«كوكا» يواصل التدريبات العلاجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى مروان محسن لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الاربعاء، تدريبات منفردة بعد شعوره بالإجهاد في أعقاب مباراة أوغندا، الأخيرة بدور المجموعات، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهفي محمد صلاح وأحمد المحمدي.

فيما يواصل أحمد حسن «كوكا» مهاجم المنتخب، تدريباته العلاجية إثر إصابته بكدمة قوية في الكاحل تعرض لها في المباراة نفسها.

بينما أدى باقي لاعبي المنتخب الوطني تدريباتهم الجماعية اليوم تحت إشراف الجهاز الفني استعدادا للقاء جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل في دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر حتى 19 يوليو الجاري.