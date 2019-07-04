فيليكس أولا.. تعرف على قائمة أغلى الصفقات في تاريخ أتلتيكو مدريد

بات البرتغالي جواو فيليكس الصفقة الأغلى في تاريخ نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل فيليكس إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الحالي قادما من بنفيكا البرتغالي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 126 مليون يورو ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.

وتفوق النجم البرتغالي على الفرنسي توماس ليمار، الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من موناكو الفرنسي مقابل نحو 70 مليون يورو.

وجاء المهاجم الإسباني دييجو كوستا في المركز الثالث بالقائمة بـ65 مليون يورو، قادم من تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية.

أمام الكولومبي رادميل فالكاو، فأتى في المركز الخامس بالقائمة برصيد 40 مليون يورو، وهي التي انتقل بها من بورتو البرتغالي في موسم 2011-2012.