ويمبلدون: الشابة غوف الى الدور الثالث

بعد يومين من فوزها المثير على الاميركية المخضرمة فينوس ويليامز تاهلت الناشئة كوري غوف الى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب بعد فوزها على ماغدالينا ريباريكوفا بنتيجة 2 - 0 وبواقع 6 - 3 و 6 - 3.
ابنة ال 15 عام ابهرت الجميع في اللقاء امام ويليامز واكملت ذلك في مباراتها الثانية لتؤكد ان السن في لعبة كرة المضرب ليس معيارا للنجاح.
الاميركية الناشئة لم تخسر اي مجموعة على الملاعب العشبية وخصوصا انها اتية من التصفيات وهي ستواجه في الدور الثالث بولونا هيركوغ الفائزة على ماديسون كيز المصنفة 17.
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