الظفرة يفاضل بين برازيلي وأوروبي لتعويض ميليسي

كشف نادي الظفرة الإماراتي عن أقراب الإدارة من التعاقد مع لاعب جديد خلفاً للاعب الأرجواني نيكولاس ميليسي في الموسم المقبل.

ويرغب النادي الإماراتي في الاتفاق مع محترف جديد في خط الوسط، لتعويض رحيل الأوروجواياني نيكولاس ميليسي الذي انتقل إلى الوحدة.

وكتب الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" خلفاً للاعب الأرجواني ميليسي شركة الكرة بالنادي تفاضل بين لاعبين أحدهما برازيلي والآخر أوروبي يلعبان في مركز المحور".

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تابع :" القرار سيكون خلال الأيام القادمة".

ورحل ميليسي عن صفوف الظفرة خلال الصيف الحالي إلى فريق الوحدة بشكل رسمي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.