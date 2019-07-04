شكرا لقرائتكم اكتمال عقد الدور"ثمن النهائي" في أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 8 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 16:53

اكتمل عقد الدور ثمن النهائي (الـ 16) في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في مصر حتى 19 من الشهر الجاري، بعد انتهاء مرحلة دور المجموعات 2019. وتأهل المنتخبان الأول والثاني من المجموعات الـست إلى جانب أفضل أربعة منتخبات احتلوا المركز الثالث.



ويلتقي بعد غد (الجمعة) في ملعب السلام بالقاهرة ، منتخب المغرب أسود الأطلس أول المجموعة الرابعة، مع منتخب بنين ثالث المجموعة السادسة، وعلى ملعب القاهرة يلتقي المنتخب الأوغندي ثاني المجموعة الأولى مع نظيره السنغالي الملقب بأسود التيرانغا ثاني المجموعة الثالثة.

والسبت المقبل، يلتقي على ملعب الإسكندرية منتخب نسور نيجيريا ثاني المجموعة الثانية، مع المنتخب الكاميروني "الأسود غير المروضة" الذي جاء في المركز الثاني في المجموعة السادسة.

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وأيضاً يلتقي في اليوم ذاته على ملعب القاهرة منتخب البلد المستضيف "الفراعنة" الذي تصدر المجموعة الأولى مع منتخب جنوب أفريقيا "الأولاد أو بافانا بافا"، الذي تأهل بصعوبة بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

والأحد المقبل، تلتقي مدغشقر، التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل في ظهورها الأول في البطولة بخطف صدار المجموعة الثانية، مع منتخب الكونغو الذي جاء ثالثاً في المجموعة الأولى، في ما تخوض الجزائر أقوى المرشحين للقب بعد أدائها القوى في الدور الأول الذي مكنها من صدارة المجموعة الثالثة، مواجهة غامضة مع غينيا ثالث المجموعة الثانية.

ويختتم الدور ثمن النهائي الاثنين المقبل بمواجهة قوية بين مالي أول المجموعة الخامسة، مع ساحل العاج ثاني المجموعة الرابعة، وغانا أول المجموعة السادسة، مع تونس ثاني المجموعة الخامسة.