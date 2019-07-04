شكرا لقرائتكم البرازيل تزيح كابوس بيلو هوريزونت.. وميسي يفشل مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيلو هوريزونتي (البرازيل) - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 15:28

محا منتخب البرازيل كابوس خسارته التاريخية أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي مونديال 2014 على أرضه، ببلوغه المباراة النهائية لكوبا أميركا التي يستضيفها بفوزه على غريمه التقليدي الارجنتيني 2-صفر في بيلو هوريزونتي، وسجل غابريال جيزوس (19) وروبرتو فيرمينيو (71) الهدفين.



وكان المنتخب البرازيلي تعرض إلى أقسى خسارة له على أرضه على الملعب ذاته أمام ألمانيا 1-7 قبل خمس سنوات في الدور ذاته في نهائيات كاس العالم، وتلتقي البرازيل التي تسعى إلى احراز لقبها القاري التاسع، في المباراة النهائية الأحد المقبل الفائز في نصف النهائي الآخر بين تشيلي والبيرو المقرر مساء اليوم (الأربعاء) بتوقيت البرازيل.

في المقابل، شكلت البطولة القارية فشلاً جديداً لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي الذي لم ينجح في قيادة منتخب بلاده إلى أي لقب حتى الآن في مسيرته، علماً بان منتخب التانغو كان يبحث عن لقب أول له في البطولة منذ تتويجه الأخير عام 1993، وكان المنتخب الارجنتيني بلغ نهائي النسختين الأخيرتين من كوبا أميركا وخسرهما أمام تشيلي بركلات الترجيح، وقال قائد البرازيل داني الفيش: "إنها خطوة إضافية نحو الهدف المنشود. كثيرون شككوا بنا لكننا في طريقنا إلى حصد ثمار العمل الذي قمنا به".