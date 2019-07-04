شكرا لقرائتكم تونس تستبعد المعد الذهني للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 16:52
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم استبعاد الفرنسي دافيد مارسال، المعد الذهني للمنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم المقامة في مصر، على خلفية تقصيره في إعداد اللاعبين الذين قدموا أداء مخيبا في دور المجموعات.
وتأهلت تونس بشق النفس الى الدور ثمن النهائي من البطولة التي تبحث عن إحراز لقبها للمرة الثانية بعد 2004 على أرضها، اذ اكتفت بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات في المجموعة الخامسة.
وقبل مباراة الجولة الثالثة ضد المنتخب الموريتاني (صفر-صفر) الثلثاء، أقر مدرب المنتخب الفرنسي ألان جيريس بوجود مشكلة على صعيد حراس المرمى وإعدادهم الذهني، بعدما تسبب خطأ الحارس فاروق بن مصطفى بهدف في المباراة الأولى (1-1 ضد أنغولا)، وفعل مثله معز حسن في الثانية (1-1 ضد مالي)، قبل أن يحافظ على نظافة شباكه في الثالثة.
وأشار الاتحاد في بيان الى أنه "على إثر نهاية مقابلات المنتخب الوطني التونسي في دور المجموعات وضمان ترشحه للثمن نهائي تقرر إنهاء مهام المعد الذهني الفرنسي الجنسية دافيد مارسال".
وعزا الاتحاد إبعاد مارسال الى "تجاوزه للمهمات الموكولة إليه وتدخله في الأمور الفنية خلال هذه الدورة إضافة إلى عدم قيامه بالإعداد الذهني المطلوب".
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تستبعد المعد الذهني للمنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.