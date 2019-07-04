شكرا لقرائتكم الجباس يتلقى عرضا من نادى قبرصى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو النادى القبرصى "إيرميس أراديبو" العديد من الاتصالات مع دودو الجباس، للتفاوض معه حول إمكانية الانضمام لصفوفهم فى الموسم المقبل، لاسيما وأن الجباس يمتلك باع كبير من الخبرة فى خط الهجوم، وسيكون إضافة قوية فى الدورى القبرصى، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان دودو الجباس انضم إلى ليرس للمرة الأولى فى موسم 2009 قادما من المصرى البورسعيدى ولعب مع الفريق البلجيكى 4 مواسم، ورحل منه إلى سويندون تأون الإنجليزى، ثم عاد إليه مرة أخرى فى 2016 قادما من وادى دجلة، وسجل خلال الموسم الحالى 4 أهداف وصنع هدفين فى 26 مباراة، ورحل اللاعب عن دجلة بنهاية الموسم الحالى بالتراضى بين الطرفين.

وحدد تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، يوم 20 يوليو المقبل موعدًا لانطلاق فترة إعداد الفريق الدجلاوى للموسم الكروى الجديد، والذى من المقرر أن يتخلله معسكر مغلق، مع خوض عدد من المباريات الودية.

وكان تاكيس جونيس طلب من إدارة النادى انطلاق فترة الاعداد قبل شهرين من بداية الموسم الكروى الجديد، ليتم تحديد موعد إنطلاق فترة الإعداد عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 19 يوليو.

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ومنح المدير الفنى برنامجًا غذائيًا وبدنيًا للاعبين من أجل القيام به فى المنزل، خلال فترة الراحة التى حصلوا عليها، حتى لا يتعرضوا لزيادة الوزن أو هبوط فى مستوى اللياقة البدنية.

وكان اليونانى تاكيس رفض الاستغناء عن الثنائى محمد عبد العاطى ومحمد هلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبلغ المدير الفنى إدارة الفريق الدجلاوى، بإمكانية الموافقة على رحيل أحدهما "هلال أو عبد العاطى" مع استمرار الآخر، حتى لا يتأثر الفريق الدجلاوى سلبيًا برحيل الثنائى، والذان يعدان من الأعمدة الأساسية للفريق.

ودخل محمد هلال ومحمد عبد العاطى، ضمن دائرة المرشحين لتدعيم صفوف قطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، الأمر الذى دفع الخواجة اليونانى بإبلاغ الإدارة بإمكانية رحيل أحدهما والإبقاء على الأخر.