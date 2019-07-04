شكرا لقرائتكم محمد عواد فى بيت مرتضى منصور .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، فى منزل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، من أجل الانتقال للقلعة البيضاء الموسم المقبل.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن الاجتماع بين رئيس النادى الأبيض وعواد من أجل الحصول على توقيعه على رغبة الانضمام إلى الفريق الأبيض والتفاوض بشكل مكثف مع مسئولى الإسماعيلى حول ضمه خلال الفترة الجارية.

وأوضح نفس المصدر إن مرتضى منصور تواجد اليوم فى مقر النادى حتى التاسعة والنصف من مساء اليوم لمتابعة سير العمل داخل قلعة ميت عقبة ثم توجه إلى منزله من أجل عقد الاجتماع مع عواد.

ووضع مسئولو الزمالك، عواد بمثابة الخيار الأول لتدعيم مركز حراسة المرمى ومحمد أبو جبل حارس سموحة كخيار ثانى لدعم هذا المركز فى الموسم الجديد، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الفريق الأبيض بقطع فى وتر أكيليس وذلك خلال تدريبات المنتخب الوطنى وخضع اليوم للعملية الجراحية فى ألمانيا.