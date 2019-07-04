شكرا لقرائتكم الزمالك يتلقى عرضا لتسويق حازم إمام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك عرض تسويق حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على خالد جلال المدير الفنى للفريق، لاستطلاع رأيه حول رحيل اللاعب من عدمه قبل الرد فى عرض التسويق المعروض على إدارة القلعة البيضاء.

تلقى مسئولو نادى الزمالك، عرضا من نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين، بتسويق حازم إمام هذا الصيف فى أحد الدوريات العربية، وذلك فى تونس أو السعودية أو الكويت.

ويرغب مسئولو الزمالك، فى تدعيم الجبهة اليمنى بظهير جديد فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ضمن الخطة التى وضعتها إدارة النادى الأبيض بشأن دعم عددا من المراكز بالفريق بداية من حراسة المرمى لخط الهجوم.