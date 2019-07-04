شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يضم جواو فيلكس.. ويصبح رابع أغلى صفقة في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء في مقطع فيديو بثه على موقعه على الإنترنت إنه أنهى إجراءات ضم الدولي البرتغالي جواو فيلكس من بنفيكا.
ولم يكشف أتلتيكو مدريد على الفور عن التفاصيل المالية للصفقة لكن بنفيكا قال الأسبوع الماضي إنه تلقى عرضا بقيمة 126 مليون يورو من النادي الإسباني.
وشارك فيلكس (19 عاما) لأول مرة مع الفريق الأول لبنفيكا الموسم الماضي وساهم في فوزه بلقب الدوري البرتغالي الممتاز بتسجيله 15 هدفا وصنع سبعة أهداف أخرى خلال مشاركته في 21 مباراة منذ البداية.
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