شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يكسر عقد رودري مع أتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أتلتيكو مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء أن لاعب وسطه الدولي رودريغو هيرنانديز فعّل بند كسر عقده الذي يقدر بحوالي 70 مليون يورو للالتحاق بمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

وكتب أتلتيكو في بيان: دفع مانشستر سيتي قيمة بند تحرير اللاعب، وبهذه الطريقة، أنهى اللاعب من جانب واحد عقد العمل الذي كان يربطه مع نادينا حتى 30 يونيو 2023.

وقدرت قيمة بند تحرير "رودري" بـ 70 مليون يورو بحسب وسائل إعلام إسبانية، ما سمح لسيتي بالتعاقد مع اللاعب السابق لفياريال والذي يعتبر خليفة سيرجيو بوسكيتس في المنتخب الاسباني، بدون الدخول بمفاوضات مع أتلتيكو.

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واستبق نادي العاصمة الاسبانية رحيل هرنانديز (23 عاماً) بالتعاقد مع مواطنه لاعب الوسط الدفاعي ماركوس ليورنتي من الجار ريال مقابل 40 مليون يورو.

ولم يمضِ هرنانديز سوى عام واحد فقط مع الفريق الاول أتلتيكو، حيث تدرج في الفئات العمرية قبل أن يرحل إلى فريق صغار فياريال.

واستعاد أتلتيكو خدمات لاعب الوسط في يونيو 2018 مقابل 25 مليون يورو، فتألق هرنانديز بقميص الـ "كولشونيرو" ما جذب انتباه مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا الذي أعرب عن رغبته بالتعاقد معه.

ودافع "رودري" عن ألوان منتخب بلاده في سبع مباريات دولية منذ عام 2018، وتوج بطلا لأوروبا دون 19 عاما في عام 2015.