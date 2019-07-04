الموجز كشف مصدر بنادي الزمالك، عن توجيه مسئولي القلعة البيضاء تحذيرات لمحمود عبدالمنعم "كهربا" صانع ألعاب الفريق بتجميده وإيقافه وفقاً لما نشره موقع فيتو . وأكد فيتو بحسب مصدره إن مسئولي الزمالك سيتقدمون بشكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي "فيفا" في حالة توقيعه لأحد الأندية الخارجية دون علم الزمالك. وكانت هناك أنباء ترددت أن "كهربا" يفكر في التوقيع لأحد الأندية السويسرية خلال الأيام المقبلة، بداعى فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، وفقا لتأكيدات المحامى المكلف من اللاعب لتولى القضية بصحة موقفه وفسخ العقد وأن اللاعب سيقوم بوضع شرط خاص في تعاقده مع النادي السويسرى يقضى بإمكانية انتقاله لصفوف النادي الأهلي حال سداد شرط جزائى متفق عليه، وبالتالى سيقوم النادي الأحمر بسداد الشرط والحصول على خدمات اللاعب بشكل قانونى دون الدخول طرفا في أزمة "كهربا" مع الزمالك.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تهديد رسمي لـ «كهربا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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