ويكيبيديا تسخر من ميسي بعد خسارة الأرجنتين أمام البرازيل

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مرة جديدة فشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مسعاه لقيادة منتخب بلاده الى أحد الألقاب الكبيرة، بعد خسارة مريرة أمام الغريم اللدود البرازيل صفر-2 في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أميركا.

واستغلت موسوعة ويكيبيديا بنسختها العربية، فشل ميسي للسخرية من النجم الأرجنتيني، حيث كتبت تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، جاء فيها: "كل شيئ يتغير في موسوعتنا ماعدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة ليونيل ميسي، لم تتغير منذ أكثر من عشرة أعوام".

وأبرزت الموسوعة إنجازات ميسي القارية في حصوله فقط على لقب كأس العالم للشباب تحت 20 عام في 2005، والميدالية الأوليمبية في 2008.

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ودافع ميسي عن ألوان الارجنتين في تسع بطولات كبرى، وخاض المباراة النهائية أربع مرات خسرها جميعها بينها ثلاث مرات في كوبا أميركا اعوام 2007 (ضد البرازيل صفر-3) و2015 و2016 (كلاهما ضد تشيلي بركلات الترجيح)، ومرة واحدة في نهائي مونديال البرازيل امام المانيا (صفر-1 بعد التمديد).

ولم ينجح ميسي بالتالي في وضع حد لصيام الأرجنتين عن احراز أحد الألقاب الكبيرة منذ ان توجت بكوبا أميركا عام 1993 عندما سجل لها هدافها السابق غابريال باتيستوتا هدفيها في مرمى المكسيك (2-1) في النهائي في الاكوادور عندما كان ميسي في السادسة من عمره. أما الآن، فقد بات ميسي أفضل هداف في تاريخ "ألبيسيليستي" مع 68 هدفا في 135 مباراة أي بمعدل هدف تقريبا في كل مباراتين.

ولم يسجل ميسي سوى هدف واحد في النسخة الحالية من كوبا أميركا في خمس مباريات ولم يقدم مستوى جيدا باستثناء مباراة الكلاسيكو في نصف النهائي ضد السيليساو.

