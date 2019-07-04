شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت : لا نية لرحيل أى لاعب مهما كانت الإغراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو بتروجت فكرة الإستغناء عن أى لاعب ممتد عقده مع الفريق فى الموسم المقبل مهما كانت الإغراءات، مؤكدين أن نية الإدارة العودة من جديد لدورى الأضواء والشهرة الموسم المقبل سريعا وعدم الإستمرار بالقسم الثانى .

كان مجلس إدارة بتروجت قد تلقى بعض الفاكسات الرسمية من أندية سموحه وانبى والإنتاج الحربى يطلبون فيه التعاقد مع حميد ماو وعبد الرحمن زولا واحمد عفيفى واحمد العجوز .

وقد اكد مصدر مسئول ببتروجت أنه لا نية مطلقا لدى الإدارة فى الإستغناء عن أى لاعب عقده ممتد مع الفريق ، مؤكدا أن الفريق لديه قوام أساسى ولن يتم الإستغناء عن أى لاعب فى الموسم الحالى .

وكان نادي بتروجت قد هبط إلى دوري القسم الثاني للموسم الجاري 2018 - 2019 مع فرق الداخلية و النجوم لأول مرة منذ صعوده للدوري الممتاز فى 2006 ، ويسعي مسئولو النادي البترولي للإبقاء على معظم القوام الأساسي للفريق للعودة من جديد للدوري الممتاز ، إلى جانب الإعتماد على بعض العناصر المميزة من قطاع الناشئين فى النادي خلال الفترة المقبلة.